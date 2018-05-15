Редакция тестирует«Как я трахнул куклу в легальном борделе»
Автор The Village отправился изучать резиновых женщин в adult-отель, а в итоге изучил себя
В районе Москва-Сити открылся первый в России «досуговый центр для взрослых» — трехзвездочный отель с секс-куклами по франшизе испанской компании Lumidolls. Арендовать номер с куклой можно за 5 тысяч рублей в час. Окупить все вложения владелец Дмитрий Александров планирует за три года. Кажется, спрос на услугу вызывает сомнение у всех, кроме самого Александрова — для него это просто выход международной индустрии на «необразованный» российский рынок. Сейчас, по его словам, отель уже обслуживает десять человек день, к открытию готовятся еще несколько точек в городах-миллионниках, ближайший — Петербург. На вопрос, как бизнесмен собирается конкурировать с дешевой проституцией, Александров отвечает просто: не собирается конкурировать вообще. Якобы, секс-куклы — это совсем другая ниша, где в приоритет ставится секс-просвещение и возможность людей среднего и высокого достатка «попробовать что-то новое», избегая измены и «сохранив институт семьи». The Village отправил своего автора в Dolls Hotel Moscow, чтобы понять, чем услуга может быть интересна российским мужчинам и какие ощущения вызывает коитус с куклой.
Я кончил через три минуты. Аккуратно снял презерватив, быстро завязал, без привычной технической неловкости в этот момент — кукле ведь плевать, насколько красивая у нас получается сцена. Больше я к ней не притрагивался, оставил стоять раком с зияющей дырой. Принял душ: вода пахла цементом, как во всех квартирах с новой сантехникой.
Неделю назад я рассказал своей девушке о задании, как бы между делом. Она быстро и снисходительно угукнула, потом взгляд оторвался от айпада: «Знаешь, мне кажется, это все какое-то извращение». Я осекся, что-то пробурчал нелепое, но понял, о чем она, — это гиперболизированная мастурбация.
Мне всегда нравилось заниматься сексом у окна. Может, дело в том, что так ты будто трахаешь «весь контекст», вашу с девушкой историю до этого самого момента, «видишь ваш секс со стороны». С ней он всегда был идеальный: моя девушка становилась в нужной степени податливой, в нужном количестве сопротивлялась и любила спонтанно начинать. Конечно, она знала, что я мастурбирую в командировках, но сейчас — тест-драйв куклы — это было чересчур. Секс оставался для нее чем-то «нашим» — более серьезным, интимным, чем для меня, даже после трех лет отношений.
Потом были переговоры с пиарщиками, короткое интервью с бизнесменом Дмитрием Александровым: его хитрый план — занять сектор секс-услуг от роботов раньше, чем россказни футуристических журналов станут привычной реальностью, «как в „Мире Дикого Запада“». Девушка за это время спокойно и внезапно стала бывшей — по совсем другим причинам. Я ушел с головой в работу.
В отеле мы сразу принялись за съемки. Моим фотографом назначили хрупкую, скромную студентку из Минска. Время от времени из коридора раздавались истошные женские крики — гостил еще один человек, он снял номер на ночь. В нашем же распоряжении было три номера и три куклы — по 200 тысяч рублей за силиконовую малышку. Смуглая, азиатка и русская, все миниатюрные — до 35 килограммов, с узкой талией (51 сантиметр), — но обязательно с большой грудью (от третьего размера). Полные модели пока не предусмотрены. Впрочем, есть «Лолита» с восьмым размером, но ее 115 сантиметров в обхвате сейчас «на выезде», то есть кукла арендована на дом. «Детей» закупать даже не планируют, «по этическим соображениям», хотя в Японии они очень популярны.
Есть и «Лолита» с восьмым размером, но она сейчас «на выезде», то есть кукла арендована на дом. «Детей» закупать даже не планируют, «по этическим соображениям», хотя в Японии они очень популярны.
У кукол сразу обнаружилась тяжелая форма артрита: чтобы разогнуть коленки и спину, потребовалась помощь двух мужчин из персонала гостиницы — металлические «суставы» каркаса просто не поддавались, а каждое движение сопровождалось скрипом изнутри. Администратор Вадим обнадежил: «Они просто неразработанные». Я вспомнил про перспективу тест-драйва и почувствовал к своему фотографу большее влечение, чем к кукле: на контрасте с грубым симулякром тела реальная, едва знакомая девушка казалась чем-то близким и родным. Ловлю взглядом пробегающую с тележкой мимо двери уборщицу: она же их и чистит, «не менее 40 минут, все три точки проникновения, средства специальные, испанские». Вспоминаю, как владелец Александров любит повторять: «Не многие женщины так за собой ухаживают».
Меня оставили одного. Позвонил телефон — оператор с ресепшен любезно предложил выбрать на плазме порнофильм, который он включит дистанционно. Hustler TV — все безбожно синтетическое, на ярких обложках-фантиках одни секс-терминаторши. Навскидку выбрал самую натуральную и промазал — это оказались «Копы с большими [силиконовыми] сиськами». Выключил звук. Оператор сообщил, что с этого момента пошел мой час, пожелал удачного отдыха.
Я сел на кровать, снял рубашку, брюки и носки, поставил ноги на холодный темный кафель. Аккуратно зачесал кукле волосы за уши, как будто делаю это своей бывшей. Рука скользнула по шее и нащупала вход для штекера, похожий на разъем «тюльпан» или на телевизионную антенну, — нет, это не обогрев, а крепления для стенда на выставке. Чтобы накалить куклу до 37 градусов, ей в вагину засовывают десятисантиметровую батарею, которую персонал называет «печкой», а кукла просто сохраняет тепло на несколько часов. Руки и ноги остаются холодными.
Мою куклу никто не грел: я вставил член словно в окоченевший труп, по крайней мере, мне так показалось — я никогда не трогал трупы. Кое-как перевернул ее, попробовал еще раз войти сзади — тело оставалось жестким и холодным, я словно пытался дрочить резиновой тумбой. Как говорят завсегдатаи порновечеринок, «без презерватива трахаются только смертники». Здесь такой опасности нет, но я все равно надел резинку. Их выдают вместе с одноразовым гигиеническим набором, только на водной основе, со своими нельзя. Недолго думая, я заерзал быстрее и одновременно засунул «Алисе» палец в рот: на месте языка оказались какие-то бугорки и ворсинки, как от грубого абразива. Сунул руку дальше и понял, что глотки вообще нет: пальцы уходят куда-то в мозг по прямой. На сайте Dolls Hotel у моей «Алисы» было описание: «Легка на подъем и свободолюбива. Постоянство вызывает тоску, поэтому любит часто менять обстановку и экспериментировать».
Чтобы накалить куклу до 37 градусов, ей в вагину засовывают десятисантиметровую батарею, которую персонал называет «печкой».
Александров так настаивал на миссии секс-просветителя, что я даже спросил, может ли номер снять семья, чтобы что-то «объяснить» ребенку наглядно. Бизнесмен подхватил: «Ведь лучше на кукле, чем на проститутке, верно?» Только показывать тут нечего — все куклы будто штампованы наспех. Под липкой китайской смазкой медицинский силикон становится гладким, как мокрый надувной матрас. Все тело будто налито изнутри гелем под завязку. Грудь упругая, стоит торчком, словно какой-то гигантский инопланетный фрукт. В школе мы с одноклассниками так определяли, у каких актрис в порно грудь настоящая: силикон во всех позах неестественно сохранял форму. Эрекция безнадежно исчезла после 20 минут попыток, — я вышел из куклы и откинулся на спинку кровати. Чувствовал себя максимально нелепо, а на экране плазмы Кристи Стивенс в полицейской кепи наяривала задержанному двумя руками.
Мне захотелось сейчас же увидеть бывшую, чтобы не получить сексуальную травму — я-то думал, что эксперимент будет простым. Потянулся за телефоном на тумбочке: там 3 %, отлично, этого хватит. Дальше фотографии, альбомы, «Сохраненное». Вот бывшая медленно поднимает кофту в раздевалке своего бассейна, под ней — аккуратная небольшая грудь; вот она накрасила губы пошлой красной помадой — потому что знала, что это моя слабость. Вот спрятанные снимки, где мы в секретном отпуске, в ее родном городе, и она делает мне минет, придерживая член только кончиками пальцев. Я закрыл глаза и быстро кончил. Аккуратно снял презерватив, быстро завязал, без привычной технической неловкости в этот момент — кукле ведь плевать, насколько красивая у нас получается сцена. Больше я к ней не притрагивался.
Спустился в фойе. Весь персонал уже ушел, на пустом ресепшен только ночной администратор Вадим. Он остановил меня и предложил провести осмотр на предмет повреждений «в присутствии гостя». Вернулись обратно в номер, где я оставил беспорядочный полумрак. Вадим включил яркий свет, сдернул одеяло с отпечатками смазки. Затем снял с куклы блузку, технично стянул чулки одной рукой. Начал медленно проводить по «коже» пальцами в перчатке, как судмедэксперт на месте преступления. Вертел этот резиновый снаряд, осматривал все царапины от чужих ногтей: я только напомнил, что рваная рана на правом бедре — не от меня. Процесс не столько унизительный, сколько странный, что-то из фильмов-антиутопий про тотальное отсутствие души. Вадим оставил куклу лежать на животе, лицом в матрац и принялся за бумажки. Я расписался, «претензий отель не имеет», «приходите еще». Вышел, закурил: «Нет, спасибо».
Контекст. Для всего нужен контекст, пусть микроскопический, длиной в случайное знакомство на рабочей конференции и one night stand тем же вечером. Иначе даже мастурбация превращается в отвратительную биологическую дойку. В мире роботов когда-нибудь этот вывод наверняка посчитают расистским: тому, что не создано «человеком», лучше даже не пытаться им быть. Александров так и не придумал слоган для своего бизнеса, мол, «услуга сама за себя говорит». По пути до такси перебираю в голове варианты. Получается скорее слоган к сексу: вторичным ощущениям — вторичные слоганы. Например, как у книжки про «Старбакс» Говарда Бехара. Дарю: «„Люмидолз“ — дело не в кукле».
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