Меня оставили одного. Позвонил телефон — оператор с ресепшен любезно предложил выбрать на плазме порнофильм, который он включит дистанционно. Hustler TV — все безбожно синтетическое, на ярких обложках-фантиках одни секс-терминаторши. Навскидку выбрал самую натуральную и промазал — это оказались «Копы с большими [силиконовыми] сиськами». Выключил звук. Оператор сообщил, что с этого момента пошел мой час, пожелал удачного отдыха.

Я сел на кровать, снял рубашку, брюки и носки, поставил ноги на холодный темный кафель. Аккуратно зачесал кукле волосы за уши, как будто делаю это своей бывшей. Рука скользнула по шее и нащупала вход для штекера, похожий на разъем «тюльпан» или на телевизионную антенну, — нет, это не обогрев, а крепления для стенда на выставке. Чтобы накалить куклу до 37 градусов, ей в вагину засовывают десятисантиметровую батарею, которую персонал называет «печкой», а кукла просто сохраняет тепло на несколько часов. Руки и ноги остаются холодными.

Мою куклу никто не грел: я вставил член словно в окоченевший труп, по крайней мере, мне так показалось — я никогда не трогал трупы. Кое-как перевернул ее, попробовал еще раз войти сзади — тело оставалось жестким и холодным, я словно пытался дрочить резиновой тумбой. Как говорят завсегдатаи порновечеринок, «без презерватива трахаются только смертники». Здесь такой опасности нет, но я все равно надел резинку. Их выдают вместе с одноразовым гигиеническим набором, только на водной основе, со своими нельзя. Недолго думая, я заерзал быстрее и одновременно засунул «Алисе» палец в рот: на месте языка оказались какие-то бугорки и ворсинки, как от грубого абразива. Сунул руку дальше и понял, что глотки вообще нет: пальцы уходят куда-то в мозг по прямой. На сайте Dolls Hotel у моей «Алисы» было описание: «Легка на подъем и свободолюбива. Постоянство вызывает тоску, поэтому любит часто менять обстановку и экспериментировать».