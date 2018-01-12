В марте власти округа Марьино проведут референдум об объединении с районом Люблино. Общественники говорят, что такие административные укрупнения в лучшем случае бесполезны. Местные жители никак не используют карту деления районов, а переименования их только злят — из соображений «районного патриотизма». The Village предлагает оценить, насколько хорошо вы знаете Москву и стоит ли вам идти в мэры-укрупнители.

Текст: Кирилл Руков, Елена Верещагина

Фотографии: Константин Митрохов