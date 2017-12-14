Алексей Навальный опубликовал программу, с которой он намерен идти на выборы президента, если его до них допустят. В разработке документа также участвовали писатель Борис Акунин, бывший замминистра энергетики Владимир Милов и глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

The Village изучил основные тезисы программы и рассказывает, каким Навальный видит будущее России.

Экономика

Бюрократическое и силовое давление на бизнес снизится. Проверки бизнеса будут проводить только по решению суда, остальной контроль переведут в электронную форму.

Зарплатные налоги сократят с 30 до 15 %. Малый бизнес вместо налогов начнет выплачивать ежегодный патентный сбор в размере 25–30 тысяч рублей. Налоговую отчетность сократят, а для малых предприятий отменят.

Усилится прогрессивность налогообложения предметов роскоши.

Неналоговые сборы типа «Платона» и капремонта исчезнут — «президент Навальный отменит их».

Всех авиаперевозчиков без ограничений допустят к полетам. Государство увеличит финансирование модернизации аэропортов.

Социальная политика

Минимальная зарплата вырастет до 25 тысяч рублей в течение пяти лет.

Пенсионный фонд начнет выполнять роль инвестора с собственным капиталом, который составят государственные активы и доходы от экспорта природных ресурсов. Россияне станут собственниками личной доли в капитале Пенсионного фонда.

Ставки ипотечного кредитования снизятся до 2 % за счет частичного субсидирования государством. Необходимые средства будут получены за счет усиления прогрессивности налога на недвижимость.

Появится компенсационный налог на использование инфраструктуры крупных предприятий, приватизированных в 90-е и 2000-е годы. Действие налога ограничат примерно десятью годами, а доходы от него направят в Пенсионный фонд.

За счет военно-полицейского бюджета расходы на здравоохранение увеличат в два раза, а на образование — в полтора раза.

19 % программы посвящено критике и описанию результатов работы нынешней власти

Борьба с коррупцией

Появится независимое Агентство по борьбе с коррупцией, согласовывать главу которого придется президенту и Госдуме.

Конвенцию ООН против коррупции ратифицируют, ужесточив наказания за коррупционные преступления. Государственные служащие, чьи расходы или расходы родственников превысят подтвержденные доходы, автоматически окажутся под следствием.

Присутствие государства в экономике в качестве собственника сократят, ликвидировав госкорпорации и постепенно снизив долю государства в банках. Госкомпаниям и госбанкам придется продать непрофильные активы.

Политика и власть

Полномочия президента ограничат, вернувшись к двум четырехлетним срокам пребывания на посту. Парламент переизберут, после чего расширят его права. Госдума и региональные собрания смогут проводить референдумы и опросы россиян.

Исчезнут ограничения на регистрацию политических партий и проведение митингов. Доступ партий и граждан к выборам расширят. Барьер для прохождения в Госдуму снизят до 3 %.

Регионы и муниципалитеты станут полностью самостоятельно формировать свои органы власти, а также получат большую долю налогов и сборов, включая налог на прибыль, НДФЛ и налоги на имущество. Бюджетные полномочия также распределят в пользу регионов и в особенности муниципалитетов.

Государство откажется от идеологического контроля общественной и частной жизни россиян, отстранив Церковь от участия в государственных делах.

Законы, ограничивающие свободу слова, включая закон о досудебных блокировках сайтов, будут отменены. Интернет станет саморегулируемым. Государство снизит свою долю в СМИ и начнет распределять гранты на поддержку независимых региональных медиа.

Сторонники прежней власти, нарушавшие права человека, содействовавшие коррупции, участвовавшие в заказных и политических процессах или распространявшие заведомую ложь в СМИ, будут подвергнуты люстрации.

Ряд законов, включая «закон Димы Яковлева», закон о праве на забвение, об иностранных агентах и о слежке в интернете, будет отменен.

Пять раз в программе упоминается Владимир Путин

Международные отношения

Россия вернет себе образ миролюбивой страны, прекратит все войны, начав вместо этого «дружить и торговать». Одним из приоритетов внешней политики станет снижение напряженности в отношениях с Евросоюзом, США и Украиной.

Принадлежность Крыма самостоятельно определят жители полуострова.

Россия откажется от поддержки «диктаторских и несостоятельных» режимов, включая режим Башара Асада в Сирии, и прекратит предоставлять им финансовую помощь.

Одной из задач на мировой арене станет создание зоны свободной торговли между Евросоюзом и ЕврАзЭС. Переговоры о введении безвизового режима между Россией и Евросоюзом будут усилены.

Со странами Средней Азии и Закавказья введут визовый режим, упростив получение права на работу в России для жителей развитых стран.

Правоохранительная система

Россия полностью перейдет на добровольную службу в армии, которая будет состоять из 500 тысяч контрактников со средней зарплатой 200 тысяч рублей в месяц.

Численность сотрудников полиции и Росгвардии сократят, прокуратуру освободят от общего надзора, а ФСБ лишат «функций политического сыска».

Мировые судьи станут избираться населением. Слияние Верховного и Высшего арбитражного судов будет отменено. Появится институт судебных следователей для проведения независимых экспертиз и проверки судебных материалов.

Рассмотрение дела по существу тем же судьей, который принимал решение об избрании предварительной меры пресечения, будет запрещено. Во время всех судебных заседаний будет вестись обязательная аудио- и видеозапись.

Уголовные наказания по ряду преступлений, в особенности в экономической сфере, а также за приобретение и хранение легких наркотиков, будут снижены. Лишение свободы, в том числе в качестве меры пресечения, будет использоваться в исключительных случаях и станет характерна в основном для насильственных и общественно опасных преступлений.

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