Компания Google выпустила мобильное приложение для планирования путешествий под названием Google Trips. Об этом сообщает TechCrunch.

Планируя поездку, пользователь сможет через приложение выбрать места и мероприятия, которые он хочет посетить во время путешествия. Их можно сохранить в памяти приложения для автономного доступа, если нет доступа к интернету.

Приложение предлагает пользователю после выбора страны или города заполнить несколько блоков: «Сохраненные места», «Планы на день», «Еда и напитки», «Как добраться», «Чем заняться» и «Бронирование».

Кроме того, в Google Trips есть раздел рекомендаций по наиболее популярным туристическим маршрутам в 200 городах мира. При сборе информации учитываются мнения других путешественников. Также Google Trips использует данные Google Maps для поиска достопримечательностей на маршруте пользователя.

Приложение доступно для устройств на платформе Android и iOS.