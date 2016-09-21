Заместитель руководителя департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы Константин Горяинов рассказал, сколько в среднем тратят иностранные туристы, посещающие Москву. Об этом сообщает «Интерфакс».

800 долларов в среднем тратят

за одну поездку в Москву иностранцы

«Туристы, которые приезжают в Москву из дальнего зарубежья, тратят в Москве порядка 800 долларов. Причем в долларах расходы иностранных туристов с начала кризиса упали вдвое. Городу нужно создать такие маршруты и предоставить качественные услуги, которые поднимут этот показатель на 20–30 %», — рассказал Горяинов.

При этом гости столицы из российских городов тратят за поездку 200 долларов. «Вклад туризма в ВРП города составляет 3–4 %, но в Москве с ее туристскими возможностями вполне реально увеличить вдвое эту цифру — до 6–8 % — и получить порядка триллиона рублей ВРП», — добавил чиновник.

Горяинов также уточнил, что департамент национальной политики заинтересован в том, чтобы загрузка была равномерной в течение года. Для этого создан событийный календарь, где указано 500 мероприятий в Москве, распланированных на четыре сезона.