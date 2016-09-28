Онлайн-издание «Медуза» запустило серию путеводителей «Атлас». Об этом The Village рассказал издатель «Медузы» Илья Красильщик.

В первом выпуске представлены десять направлений: Барселона, Берлин, Минск, Москва, Нью-Йорк, Париж, Рим, Стокгольм, Хельсинки и Доминиканская Республика. В дальнейшем «Атлас» подготовит путеводители и по другим городам.

Путеводители доступны в виде отдельного приложения на платформах iOS и Android, а также в декстопной версии. Путеводители работают и без интернета. Плата за пользование приложениями не взимается.

В путеводители включены места, которые, по мнению редакции, стоит посетить во время поездки, а также маршруты и истории из жизни городов. Также здесь можно почитать об особенностях жизни в городе, например, надо ли платить чаевые или сколько стоит такси от аэропорта.

Главным редактором проекта является бывший редакционный директор путеводителей «Афиши» Дмитрий Бегляров. Шеф-редактор «Атласа» — бывший главный редактор журнала «Афиша-Мир» Даниил Дугаев.