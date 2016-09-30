Турция вернула себе статус самого популярного массового направления для российских туристов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Возобновление чартерных перевозок между Россией и Турцией, как отмечает издание, привело к резкому росту туристического спроса на это направление. В сентябре на Турцию приходится 41 % продаж — это в десять раз больше, чем в августе, и соответствует уровню конца лета прошлого года. Суммарно за сентябрь и октябрь Турцию могут посетить более 150 тысяч россиян.

При этом лидировавшие летом Тунис и Греция опустились на второе и третье места. На Тунис приходится 34 % путевок, на Грецию — 28 %. Четвертое место у самой России — 27 %.