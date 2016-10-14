В России запустился онлайн-сервис Compensair.com, который помогает получить денежные компенсации в случае задержки и отмены рейса. Об этом The Village рассказали представители проекта.

Compensair работает в рамках законодательства ЕС, поэтому принимает заявки по всем рейсам европейских авиакомпаний и рейсам любых авиакомпаний с вылетом из Европейского союза. Компенсацию можно получить, если рейс задержан более чем на три часа, отменен без предупреждения или пассажиру отказали в посадке. Срок давности возмещения компенсации за задержку или отмену рейса может составлять до шести лет.

Средний размер компенсации — 400 евро. При этом сервис оставляет себе 25 % комиссии. Комиссия не взимается, если добиться компенсации от авиакомпании не удалось.