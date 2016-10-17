Интернет-сервис RoomGuru составил рейтинг самых популярных российских горнолыжных курортов для отдыха в новогодние каникулы, сообщили The Village в пресс-службе компании. Рейтинг составлен по данным поиска и бронирования отелей и апартаментов с 30 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.

Место Курорт Дневной бюджет на человека (проживание, ски-пасс и обед в кафе) в рублях

Красная Поляна (Сочи, Краснодарский край) 4 900

Шерегеш (Кемеровская область) 3 200

Домбай (Карачаево-Черкесия) 4 500

Приэльбрусье (Кабардино-Балкария) 4 100

Белокуриха (Алтайский край) 3 100

Завьялиха (Челябинская область) 3 500

Абзаково (Башкирия) 3 400

Большой Вудъявр (Мурманская область) 3 700

Бобровый лог (Красноярский край) 3 900

Гора Соболиная (Иркутская область) 3 800

Самым дешевым из представленных в рейтинге курортов является Белокуриха. Дороже всего обойдется отдых в Красной Поляне.

Лидерами по популярности у российских туристов среди курортов ближнего зарубежья стали Чимбулак (Алматы, Казахстан), Гудаури (Грузия), Логойск (Минск, Белоруссия), Шахдаг (Азербайджан) и Цахкадзор (Армения).