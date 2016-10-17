Самые популярные российские горнолыжные курорты
Интернет-сервис RoomGuru составил рейтинг самых популярных российских горнолыжных курортов для отдыха в новогодние каникулы, сообщили The Village в пресс-службе компании. Рейтинг составлен по данным поиска и бронирования отелей и апартаментов с 30 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.
Место
Курорт
Дневной бюджет на человека (проживание, ски-пасс и обед в кафе) в рублях
Красная Поляна (Сочи, Краснодарский край)
4 900
Шерегеш (Кемеровская область)
3 200
Домбай (Карачаево-Черкесия)
4 500
Приэльбрусье (Кабардино-Балкария)
4 100
Белокуриха (Алтайский край)
3 100
Завьялиха (Челябинская область)
3 500
Абзаково (Башкирия)
3 400
Большой Вудъявр (Мурманская область)
3 700
Бобровый лог (Красноярский край)
3 900
Гора Соболиная (Иркутская область)
3 800
Самым дешевым из представленных в рейтинге курортов является Белокуриха. Дороже всего обойдется отдых в Красной Поляне.
Лидерами по популярности у российских туристов среди курортов ближнего зарубежья стали Чимбулак (Алматы, Казахстан), Гудаури (Грузия), Логойск (Минск, Белоруссия), Шахдаг (Азербайджан) и Цахкадзор (Армения).
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