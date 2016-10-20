Интернет-сервис «Booking.com» провел опрос подростков из разных стран мира, чтобы узнать, чего они ждут от семейного отдыха. Выяснилось, что для путешественников в возрасте от 12 до 15 лет самым важным фактором при выборе отеля является быстрый Wi-Fi. О важности хорошего интернет-соединения заявили 89 % респондентов. Об этом The Village сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, опрошенные подростки считают важными факторами возможность делать яркие фотографии для социальных сетей и посещать вечерние развлекательные мероприятия. В числе других преимуществ респонденты отметили поздний завтрак, знакомство с новой кухней и изучение истории страны пребывания.

По мнению подростков, лучшие вечерние развлекательные мероприятия проводятся в России. Россия также заняла второе место в рейтинге стран, где можно делать запоминающиеся фотографии для социальных сетей.