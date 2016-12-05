10 самых популярных у российских туристов городов России
Сервис поиска отелей RoomGuru.ru составил список самых популярных у российских туристов городов в России по итогам 2016 года. Об этом The Village сообщила пресс-служба компании. Рейтинг составлен по данным броней отелей с 1 января по 31 декабря 2016 года.
Место
Город
Средний чек за проживание в отеле (рублей в сутки)
Москва
4 570
Санкт-Петербург
5 820
Сочи
12 980
Казань
4 180
Анапа
10 860
Геленджик
12 050
Калининград
5 615
Нижний Новгород
2 550
Краснодар
2 680
Ялта
12 705
В топ-30 списка вошли Екатеринбург, Ярославль, Ростов-на-Дону, Севастополь, Алушта, Владивосток, Новосибирск, Волгоград, Воронеж, Псков, Великий Новгород, Суздаль, Евпатория, Симферополь, Иркутск, Самара, Тула, Хабаровск, Уфа и Саратов. Число броней по сравнению с 2015 годом в стране выросло на 31 %.
Согласно приведенным в пресс-релизе прогнозам агентства «ТурСтат», в 2016 году Москва примет более 17 миллионов туристов, Санкт-Петербург — более 7 миллионов, Сочи — 6,5 миллиона, Казань — 3 миллиона человек.
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