Сервис поиска отелей RoomGuru.ru составил список самых популярных у российских туристов городов в России по итогам 2016 года. Об этом The Village сообщила пресс-служба компании. Рейтинг составлен по данным броней отелей с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Место Город Средний чек за проживание в отеле (рублей в сутки)

Москва 4 570

Санкт-Петербург 5 820

Сочи 12 980

Казань 4 180

Анапа 10 860

Геленджик 12 050

Калининград 5 615

Нижний Новгород 2 550

Краснодар 2 680

Ялта 12 705

В топ-30 списка вошли Екатеринбург, Ярославль, Ростов-на-Дону, Севастополь, Алушта, Владивосток, Новосибирск, Волгоград, Воронеж, Псков, Великий Новгород, Суздаль, Евпатория, Симферополь, Иркутск, Самара, Тула, Хабаровск, Уфа и Саратов. Число броней по сравнению с 2015 годом в стране выросло на 31 %.

Согласно приведенным в пресс-релизе прогнозам агентства «ТурСтат», в 2016 году Москва примет более 17 миллионов туристов, Санкт-Петербург — более 7 миллионов, Сочи — 6,5 миллиона, Казань — 3 миллиона человек.