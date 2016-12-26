Британский портал скидочных купонов Vouchercloud составил карту наиболее популярных у туристов достопримечательностей всего мира. Самым популярным местом России назван храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.

Специалисты сервиса составили карту на основе данных с туристического портала Tripadvisor.

В список самых популярных достопримечательностей также вошли Центральный парк в США, собор Айя-София в Турции, музей изобразительных искусств д'Орсе во Франции и другие достопримечательности со всего мира.