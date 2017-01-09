Аналитики компании RoomGuru составили список российских городов, пользовавшихся наибольшей популярностью у туристов в прошедшее Рождество. Рейтинг составлен по данным бронирования отелей для проживания с 6 на 7 января 2017 года, сообщили The Village в пресс-службе сервиса.

Место Город Средняя стоимость проживания (в сутки)

Санкт-Петербург 4 320

Москва 4 850

Казань 3 340

Сочи 4 920

Ярославль 3 230

Вологда 2 860

Екатеринбург 3 750

Калининград 3 310

Псков 3 130

Иркутск 3 240

Самым дешевым для проживания городом среди лидеров рейтинга стала Вологда. Дороже всего проживание обошлось туристам в Сочи.