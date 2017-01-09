Аналитики компании RoomGuru составили список российских городов, пользовавшихся наибольшей популярностью у туристов в прошедшее Рождество. Рейтинг составлен по данным бронирования отелей для проживания с 6 на 7 января 2017 года, сообщили The Village в пресс-службе сервиса.

Место

Город

Средняя стоимость проживания (в сутки)

Санкт-Петербург

4 320

Москва

4 850

Казань

3 340

Сочи

4 920

Ярославль

3 230

Вологда

2 860

Екатеринбург

3 750

Калининград

3 310

Псков

3 130

Иркутск

3 240

Самым дешевым для проживания городом среди лидеров рейтинга стала Вологда. Дороже всего проживание обошлось туристам в Сочи.