Самые популярные российские города в Рождество
Аналитики компании RoomGuru составили список российских городов, пользовавшихся наибольшей популярностью у туристов в прошедшее Рождество. Рейтинг составлен по данным бронирования отелей для проживания с 6 на 7 января 2017 года, сообщили The Village в пресс-службе сервиса.
Место
Город
Средняя стоимость проживания (в сутки)
Санкт-Петербург
4 320
Москва
4 850
Казань
3 340
Сочи
4 920
Ярославль
3 230
Вологда
2 860
Екатеринбург
3 750
Калининград
3 310
Псков
3 130
Иркутск
3 240
Самым дешевым для проживания городом среди лидеров рейтинга стала Вологда. Дороже всего проживание обошлось туристам в Сочи.
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