Россиянам больше не надо будет получать визы в Объединенные Арабские Эмираты заранее. Шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид аль Мактум одобрил соответствующее постановление кабинета министров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство WAM.

Теперь граждане России будут получать визы сроком на 30 дней во всех пунктах въезда в ОАЭ. По истечении этого срока визу можно будет однократно продлить еще на 30 дней.

«Это решение будет укреплять связи между двумя странами. А также создаст новые горизонты для экономического и туристического сотрудничества России и ОАЭ», — говорится в сообщении.

Сейчас туристы из России для поездки в Дубай должны оформлять визу стоимостью 85 долларов. Она оформляется в течение недели и выдается в виде электронного документа для распечатки и предъявления в аэропорту. При этом для детей, вписанных в паспорт родителей, виза бесплатна.