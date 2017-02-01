За последние два года число граждан России, выезжающих на отдых за границу несколько раз в год, сократилось вдвое. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные российских турагентств и туроператоров.

Сократились и затраты российских туристов на отдых. Средний чек по проданным турам сокращается, клиенты стараются выбирать бюджетные варианты размещения.

Падение рынка организованного туризма связано с экономическим кризисом, считают собеседники «Коммерсанта». Клиенты категории VIP продолжают выезжать за границу в прежнем объеме, тогда как в бюджетном и среднем сегментах количество поездок резко упало.

«В недорогом сегменте те, кто раньше выбирался за рубеж три-четыре раза в год, теперь сокращают число поездок лишь до летнего путешествия на море», — пояснил гендиректор «ВИП сервис» Дмитрий Горин.

Участники рынка ожидают, что по итогам 2016 года число россиян, выезжавших за границу, составит около 9 миллионов человек. В 2014 году этот показатель составлял около 17 миллионов туристов.