ВЦИОМ поговорил с россиянами о том, как они относятся к запрету на полеты в Египет, введенный в 2015 году. Результаты исследования опубликовали «Известия».

71 % Россиян поддерживают запрет на полеты

в Египет

Из них 65 % уверены, что «эта страна не может обеспечить должных мер безопасности». 82% опрошенных сообщили, что после запрета даже не задумывались о поездке в Египет.

При этом 18% граждан полагают, что арабское государство сможет принять необходимые меры по обеспечению их безопасности. Однако только 2 % жителей России заявили, что поедут туда этим летом или в следующем году.

Минтранс ввел запрет на полеты в Египет для россиян после крушения российского самолета в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.