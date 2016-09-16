Открыто автомобильное движение по эстакаде на пересечении Щёлковского шоссе и 9-й Парковой улицы в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного стройкомплекса.

Предполагается, что новая эстакада существенно разгрузит Щёлковское шоссе. «Раньше движение на этом участке было ограничено светофором. Возведение эстакады позволяет убрать светофор и развести транспортные потоки», — заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Длина эстакады — 600 метров. На ней организовано по три полосы для движения транспорта в каждом направлении. Эстакаду возвели в рамках реконструкции Щёлковского шоссе от МКАД до Садового кольца.

Кроме того, как сообщает ТАСС, в пятницу запустили движение на участке Северо-Восточной хорды от Измайловского до Щёлковского шоссе.

Северо-Восточная хорда соединит юго-восток и север Москвы. Ее длина составит 29 километров. Трасса соединит несколько магистралей: Измайловское, Щёлковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.

Ранее сообщалось, что проезд по Северо-Восточной хорде будет платным. Это связано с тем, что часть дороги протяженностью в 11 километров из 29 построят по концессионному соглашению с частной компанией. Это позволит решить вопрос с финансированием работ, так как именно на участках от Открытого до Ярославского шоссе и от Ярославского до Дмитровского шоссе проходит множество коммуникаций, а это существенно увеличивает стоимость строительства. Она составляет около 56 миллиардов рублей.