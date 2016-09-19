Сервис «Яндекс.Такси» с понедельника, 19 сентября, снизил минимальную стоимость поездок по всем тарифам в Москве. Об этом The Village сообщили представители компании.

По тарифу «Эконом» минимальная стоимость поездки уменьшилась с 199 до 99 рублей. Днём за эту сумму можно совершить поездку длиной два километра и продолжительностью пять минут. Каждый следующий километр и каждая дополнительная минута в дороге стоят девять рублей. Существовавший до этого тариф «Экспресс» для коротких поездок с минимальной стоимостью заказа 99 рублей упразднили.

Минимальная стоимость дневной поездки по всем остальным тарифам также уменьшилась на 100 рублей. Для тарифов «Комфорт», «Комфорт+» и «Минивэн» она теперь составляет 199 рублей, для «Бизнеса» — 299 рублей. В эту сумму входят две минуты бесплатного ожидания и пять минут в пути. Поездки в аэропорт, за пределами города, а также детское кресло, перевозка животных и другие дополнительные услуги стоят столько же, сколько и до изменения тарифов.