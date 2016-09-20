Власти Москвы установят для водителей обновленных маршруток единый дресс-код. Об этом сообщает m24.ru со ссылкой на исполнительного директора Транспортной ассоциации московской агломерации Норайра Блудяна.

«Я думаю, что до конца года окончательно все решим. Предварительно это будет такая же форма, как у водителей ГУП „Мосгортранс“», — рассказал Блудян.

Водители городского общественного транспорта носят рубашки синего или голубого оттенка. По словам Блудяна, некоторые перевозчики уже пытаются соблюдать дресс-код для водителей, запрещая им носить футболки.

В 2016 году в Москве прошла масштабная реформа коммерческого транспорта. Частные перевозчики для работы в городе были отобраны по конкурсу, все они заключили контракт с властями. По новым правилам, компании должны соблюдать единый стиль оформления автобусов и маршруток, принимать к оплате проездные билеты и учитывать льготы. Кроме того, теперь маршрутки не имеют права останавливаться по требованию вне остановок общественного транспорта.

При введении новой системы, однако, возникли проблемы. На части маршрутов, где перестали работать маршрутки и коммерческие автобусы старого образца, новые машины так и не появились. Также пассажиры столкнулись со сложностями, связанными с тем, что маршрутки больше не останавливаются в тех местах, где они привыкли в них садиться, и ходят реже, чем это было раньше.