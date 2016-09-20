В субботу 1 октября в Москве пройдут праздничные мероприятия в честь 83-летия столичного троллейбуса. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Празднования начнутся с пробега ретротроллейбусов. Старт назначен на 11:15 от улицы Дениса Давыдова, где расположен филиал «Центральный» Мосгортранса — бывший Филёвский автобусно-троллейбусный парк. Колонна троллейбусов проедет по Кутузовскому проспекту, Смоленскому и Зубовскому бульварам, Новолужнецкому проезду, Комсомольскому проспекту и остановится на Фрунзенской набережной.

Здесь с 12:00 до 15:00 можно будет посмотреть на ретротехнику и сфотографироваться с ней. На мероприятии соберут более 20 экспонатов разных времён. Также для гостей подготовили развлекательную программу, конкурсы, призы и сувениры.