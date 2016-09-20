До конца декабря 250 парконов Москвы оборудуют видеорегистраторами, в дальнейшем обновят и оставшиеся 125 машин Центра организации дорожного движения с парконами. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

«Для предотвращения спорных ситуаций при дорожно транспортных происшествиях и усиления контроля за поведением водителей на дорогах было решено оборудовать мобильные комплексы фотовидеофиксации видеорегистраторами», — рассказали в пресс-службе ЦОДД.

С помощью специальных креплений видеорегистраторы установят на лобовом стекле машин таким образом, чтобы они не мешали обзору. Прибор автоматически начнет запись, как только водитель повернет ключ зажигания. В ЦОДД также отметили, что при необходимости запись с видеорегистраторов может быть использована для анализа ДТП и как дополнительный аргумент при рассмотрении в суде. Видео при этом снимается в высоком разрешении, а одним из требований к камерам является способность считывать номера в любое время суток.

В настоящее время в системе контроля парковочного пространства Москвы работает 375 мобильных комплексов фотовидеофиксации — парконов. Они курсируют по городу и следят за нарушениями правил стоянки и остановки автомобилей в зоне действия запрещающих знаков, а также следят за оплатой парковки. Для этого машины оснащены системой фотовидеофикасации «Паркрайт». С маршрутами парконов можно ознакомиться на портале открытых данных.