Центральный участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена закроется в ближайшее воскресенье, 25 сентября, для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подземки.

«В ближайшее воскресенье, 25 сентября 2016 года, в течение всего дня будет прекращено движение поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии от станции „Проспект Мира“ до станции „Октябрьская“. Станции „Сухаревская“, „Тургеневская“, „Китай-город“ и „Третьяковская“ будут закрыты для пассажиров», — говорится в сообщении.

В течение дня поезда будут ходить только на участке «Новоясеневская» — «Октябрьская» и «Проспект Мира» — «Медведково». При этом станция «Китай-город» Таганско-Краснопресненской и «Третьяковская» Калининской линии будут работать. Переходы между станциями «Тургеневская» — «Чистые пруды» и «Тургеневская» — «Сретенский бульвар» закроют для пассажиров.

Работа станций возобновится в понедельник, 26 сентября, в 05:30. В метро пояснили, что ограничения в движении связаны с капитальным ремонтом путей.