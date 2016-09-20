Министерство транспорта собирается дополнить билеты на поезда дальнего следования пунктом о гражданстве пассажира. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект приказа, подготовленного ведомством.

Из него следует, что бланк билетов планируется изменить до конца 2016 года, чтобы «усовершенствовать тарифную политику в сфере железнодорожных перевозок» и «повысить доступность услуг транспортного комплекса» для россиян. При этом в Минтрансе не поясняют, о чем именно идет речь: о повышении расценок для иностранцев или о снижении цен для граждан России.

Более того, сами представители ведомства утверждают, что поправки к действующим правилам разработали не из экономических соображений, а для повышения безопасности на железной дороге. Конкретизировать эту информацию в министерстве отказались. Эксперты же отмечают, что уже имеющихся в билете данных о фамилии, имени, отчестве, дате рождения и серии и номере паспорта пассажира и так достаточно для отслеживания лиц, привлекших внимание правоохранителей.