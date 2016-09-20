При столичном департаменте транспорта создали научный совет, который будет оценивать инициативы по развитию транспортной инфраструктуры, — первое его заседание прошло 19 сентября в Российском экономическом университете имени Плеханова. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Первый этап государственной программы Москвы „Развитие транспортной системы“ заканчивается. Сейчас нужны новые, стратегические, прорывные инициативы. Необходим анализ лучших мировых практик», — отметил заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. Он также уточнил, что в первом заседании приняли участие специалисты в области транспорта, представители вузов и общественных организаций.



Члены научного совета будут обсуждать актуальные вопросы, связанные с транспортной системой, и вносить критические замечания в проекты департамента. Также в дискуссиях будут участвовать журналисты. При этом представители Дептранса рассказали, что «для широкой общественности» запланированы лекции и круглые столы, во время которых жители города также смогут вносить свои предложения. Вместе с тем на транспортном портале появился раздел «Научный совет».