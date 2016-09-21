В центре Москвы заработали девять новых зарядных станций для электромобилей. Все они расположены в зоне платных парковок, сообщается на сайте столичной мэрии.

Оставлять бесплатно электромобили теперь можно на следующих станциях:

— Глинищевский переулок, дом 6 (Мосэнерго)

— улица Бахрушина, дом 20 (Россети)

— улица Красная Пресня, дом 31 (Россети)

— улица Большая Полянка, дом 28 (Россети)

— улица Большая Бронная, дом 14 (Россети)

— улица Садовая-Самотёчная, дом 1 (Россети)

— Мароновский переулок, дом 1/7 (Россети)

— улица Садовая-Самотёчная, дом 1 — две станции (Мосэнерго)

До конца 2016 года планируется подключить около 70 станций. Зарядки разместят в зоне платной парковки на улично-дорожной сети в пределах Третьего транспортного кольца и на плоскостных парковках в торговых центрах.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, мера будет способствовать появлению на дорогах новых электромобилей, а это, в свою очередь, сократит вредные выбросы в окружающую среду.

Сегодня электромобили можно бесплатно оставлять на платных городских парковках. Чтобы зарядить электромобиль на станции Россетей, надо иметь специальную карту, которую выдают в офисе компаний «Российские сети» или «Мосэнерго» — зарядить транспорт на станциях обоих операторов до конца 2016 года можно бесплатно.