В связи с проведением в Москве международного фестиваля «Круг света» движение транспорта по нескольким улицам в центре столицы будет ограничено. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

Так, с 23 по 27 сентября с 17:00 до 23:00 для автомобилистов закроют улицу Петровку от Дмитровского переулка до Театрального проезда. При этом с 23 по 25 сентября с 18:00 до 23:00 нельзя будет проехать по улицам Лебедева и Менделеевской на участке от Ломоносовского до Университетского проспектов. Кроме того, в это же время недоступен будет проезд по улице Академика Хохлова от пересечения с проспектом Вернадского до Менделеевской улицы и по Университетскому проспекту, а также по улице Косыгина на участке от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта.

Вместе с тем 24, 25 и 27 сентября с 18:00 до 23:00 полностью закроют участок Крылатской улицы от дома № 8 до пересечения с улицей Нижние Мнёвники.

При этом в связи с реконструкцией инженерных сетей с 26 сентября до 14 октября сразу две полосы закроют в районе дома № 11 по улице Плющихе. До 30 мая 2017 года круглосуточно ограничено движение по полосе от дома № 2 по Огородному проезду до дома № 45 на Шереметьевской улице. Еще одну полосу до 30 ноября перекрыли на Звездном бульваре (дом 26, корпус 1) и на Шереметьевской улице (дом 85, строение 2).

Из-за работ на инженерных сетях в центральном округе до 25 октября закрыта полоса в Лужнецком проезде в районе дома № 2. А с 27 сентября по 25 октября и с 5 по 31 октября нельзя будет проехать по одной полосе улицы Хамовнический Вал в районе пересечения с Лужнецким проездом.