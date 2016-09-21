Обновление: добавлена информация о задержаниях

Обновление: добавлена информация о реакции участников акции на задержания

Водители «Яндекс.Такси» проводят акцию протеста против снижения сервисом минимальной стоимости поездки у офиса компании «Яндекс». Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Водители поставили машины перед офисом компании на улице Тимура Фрунзе вплотную друг к другу, имитируя столкновение. Это привело к затору на участке. Сейчас к офису прибыли сотрудники полиции.

Вечером 20 сентября сотрудники полиции Москвы пресекли подобную акцию протеста таксистов в центре города.

Утром 21 сентября стало известно, что московские водители такси собираются объявить бойкот сервису. В свою очередь, представители «Яндекс.Такси» прокомментировали, что «это обычная реакция на любые изменения, независимо от того, плохие они или хорошие».

Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс.Такси» снизил минимальную стоимость поездок на всех тарифах: по тарифу «Эконом» она уменьшилась в два раза — с 199 до 99 рублей, а для тарифов «Комфорт», «Комфорт+» и «Минивэн» стоимость минимальной поездки снизилась на 100 рублей — до 199 рублей, для тарифа «Бизнес» — до 299 рублей.

UPD (19:00): Полиция задержала у офиса «Яндекса» в Москве шестерых водителей, протестующих против снижения сервисом «Яндекс.Такси» минимальной стоимости поездки. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Задержания объяснили «неповиновением водителей законным распоряжениям полиции» (статья 19.3 Кодекса об административных правонарушениях). Задержанных увезли в ОВД района Хамовники.

UPD (20:00): Как сообщает ТАСС, в настоящее время на улице Тимура Фрунзе восстановлено движение транспортного потока. При этом около здания «Яндекса» все еще припарковано около десяти желтых машин. Коллеги доставленных в полицию таксистов заявляют, что «останутся на месте, пока их товарищи не вернутся», и сообщают, что намерены «продолжить проведение таких протестов».

«Это пока начало, мы будем пытаться и дальше делать что-то подобное», — сказал один из них. С водителями машин беседуют сотрудники дорожно-патрульной службы, им объясняют незаконность проведения акции.

В пресс-службе главного управления министерства внутренних дел по Москве не комментируют информацию. «Мы не подтверждаем и не опровергаем», — сообщил собеседник агентства.

