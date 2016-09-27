Правительство Москвы планирует до конца октября ввести в эксплуатацию станцию Московского центрального кольца «Панфиловская». Об этом сообщил заместитель генерального директора по строительству акционерного общества «МКЖД» Николай Конторщиков, передает сайт городской мэрии.

По словам Конторщикова, станция готова уже на 90 %. Она сможет обслуживать до 15 тысяч человек в сутки.

Пассажирское движение по МЦК было запущено 10 сентября. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что первый месяц пользоваться МЦК можно будет бесплатно. Всего на новом кольце появится 31 станция — в настоящее время функционируют 26 из них, еще пять откроют до конца 2016 года.