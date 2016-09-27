Победителем конкурса по выбору нового рекламного подрядчика в Московском метрополитене стала компания «Трейд компани». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

«Компания получила право размещать рекламу в метро в течение десяти лет», — уточнил собеседник агентства, добавив, что сумма контракта оценивается в 22,66 миллиарда рублей.

Контракт с предыдущим оператором рекламных площадей, компанией «Авто Селл», которая работала с 2011 года, метрополитен расторг в одностороннем порядке весной 2015 года из-за задолженности подрядчика. Общая сумма долга составила 1,124 миллиарда рублей.

Вместе с тем в августе 2016 уже сообщалось о том, что новым рекламным подрядчиком подземки станет «Трейд компани», однако через несколько дней Федеральная антимонопольная служба России предписала отменить результаты аукциона после жалобы ООО «Лайса диджитал» на нарушение процедуры его проведения. Тогда ведомство установило, что из-за разночтений в документации участники торгов не были верно проинформированы о времени окончания аукциона, и поэтому «Лайса диджитал» не успела подать свое ценовое предложение.