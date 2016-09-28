На Московском центральном кольце включат тепловую завесу на период холодов. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Умная система климат-контроля не даст поездам «Ласточка» охладиться во время остановок. «Теплый воздух выводится непосредственно перед дверьми в вагоне, создавая тепловую завесу и препятствуя попаданию холодного воздуха внутрь», — пояснили в пресс-службе «РЖД».

Там также уточнили, что для поддержания комфортной температуры двери в электричках работают только по требованию: перед входом или выходом необходимо нажать на кнопку. Кнопки срабатывают, только когда состав полностью останавливается на платформе, при этом загорается специальный зеленый сигнал.