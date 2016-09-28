Объявления в поездах на Калужско-Рижской ветке Московского метрополитена переведут на английский язык. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Объявления в поездах должны перевести к началу 2017 года. Оранжевая ветка станет третьей, где система оповещения переведена: сейчас на английском языке уже информируют пассажиров Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линий метрополитена.

Как пояснили в пресс-службе подземки, оповещения на английском языке являются частью новой системы информирования на общественном транспорте. Ее создают к Кубку конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года.