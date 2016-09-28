В центре Москвы 30 сентября и 1 октября ограничат движение транспорта в связи с проведением праздника московского троллейбуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта.

Так, с 23:00 30 сентября до 18:00 1 октября будет перекрыто движение на Фрунзенской набережной от Новокрымского проезда до улицы Тимура Фрунзе, а также на Крымском проезде от Крымской эстакады до Фрунзенской набережной.

Ранее сообщалось, что празднования начнутся с пробега ретротроллейбусов. Старт назначен на 11:15 от улицы Дениса Давыдова, где расположен филиал «Центральный» Мосгортранса — бывший Филёвский автобусно-троллейбусный парк. Колонна троллейбусов проедет по Кутузовскому проспекту, Смоленскому и Зубовскому бульварам, Новолужнецкому проезду, Комсомольскому проспекту и остановится на Фрунзенской набережной.

Здесь с 12:00 до 15:00 можно будет посмотреть на ретротехнику и сфотографироваться. На мероприятии соберут более 20 экспонатов разных времен. Также для гостей подготовили развлекательную программу, конкурсы, призы и сувениры.

