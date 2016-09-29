На 517 пешеходных переходах в Москве установят светоотражающие дорожные знаки с покрытием антиграффити и пленкой, защищающей от выгорания на солнце. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

«На каждом пешеходном переходе устанавливается шесть знаков — по три на каждую опору с двух сторон дороги», — отметили в Центре организации дорожного движения. Уточняется, что два знака на каждой стороне будут обращены в разные стороны, третий же расположат над дорогой.

Вместе с тем, согласно новым требованиям, таблички «Пешеходный переход» должны быть ламинированы пленкой антиграффити, а также светоотражающим слоем. Кроме того, у них появится защита от ультрафиолетового облучения, чтобы знак не выгорел на солнце. При этом само изображение перехода на дороге должно иметь желтый контур.