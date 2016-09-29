Власти Москвы готовятся через месяц объявить о расширении зоны платной парковки. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает ТАСС.

«Сейчас мы работаем над предложениями по расширению зоны платной парковки. Примерно через месяц мы будем знать, в каких местах это целесообразно сделать и какой тариф там будет действовать. Я думаю, через месяц такая программа у нас появится», — отметил Ликсутов.



Он также добавил, что власти не намерены снижать тарифы на парковку в центральной части города. Таким образом департамент транспорта пытается избежать «появления так называемого блуждающего трафика, когда автомобилисты колесят по улицам в поисках свободного парковочного места». Всего же, по словам Ликсутова, в настоящее время в городе действуют 67,5 тысячи платных парковочных мест.

Платная парковка на улицах Москвы появилась в 2012 году. Изначально деньги за стоянку взимались только в центре города, однако постепенно платные зоны распространились и на другие районы. Час стоянки в пределах Бульварного кольца стоит 80 рублей, 60 рублей — в пределах Садового. За пределами этих зон автомобилисты платят 40 рублей в час.

