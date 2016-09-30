Москомархитектура утвердила проект станции метро «Говорово» Калининско-Солнцевской линии, которую строят в районе Солнцева. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

По дизайн-проекту «Метрогипротранса» на станции сделают зеркальный черный подвесной потолок с подсветкой. Она создаст так называемый стереоэффект. А контурные люминесцентные лампы с рисунком в виде лабиринта придадут объем композиции.

«„Говорово“ будет иметь яркий современный дизайн, в котором основная роль отводится концепции освещения. Будут использованы желтый, белый и фиолетовый оттенки. Точечно будут светиться колонны, где свет спрятан за перфорированными каменными плитами», — добавил Кузнецов. По его словам, отверстия в плитах закроют стеклянными вставками. Колонны при этом будут подсвечиваться, что визуально должно расширить пространство станции.

Изображение взято с сайта московской мэрии

Станцию метро «Говорово» на Калининско-Солнцевской линии планируется открыть в 2017 году. Кроме нее, в то же время, по плану, откроют еще пять станций Солнцевского радиуса, которые протянут метро в Солнцево и ТиНАО.