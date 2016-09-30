В департаменте транспорта Москвы планируют в будущем использовать в столице беспилотные автомобили в качестве парконов (мобильных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения). Об этом сообщил глава ведомства Максим Ликсутов, передает интернет-издание M24.ru.

«Хотелось бы использовать и беспилотные парконы. Пока эта технология делает первые шаги. Наверное, это вопрос тестирования, вопрос адаптации городской среды и технологий. Мы всегда будем в авангарде всех самых лучших решений, такая у нас задача», — заявил Ликсутов.

Он также отметил, что вопрос о внедрении беспилотных автомобилей в систему такси и каршеринга обсуждался на научном совете при департаменте транспорта, где, по словам Ликсутова, на этот счет «активно высказывались специалисты Высшей школы экономики».