Представители столичного Центра организации дорожного движения считают максимальную скорость, которая в настоящее время допустима для автомобилей в городе, «неприемлемо высокой» и намерены добиваться ее снижения. Об этом сообщил глава ведомства Вадим Юрьев, передает РИА «Новости».

«Это же такой эволюционный вопрос, это же вопрос и динамики, и согласия общества к определенным решениям. И наше мнение, и мнение Государственной инспекции безопасности дорожного движения состоит в том, что, конечно, 80 километров в час для города, где есть пересечение с пешеходами, это неприемлемо высокая скорость, это наше профессиональное мнение», — заявил Юрьев.

При этом он отметил, что решение о снижении максимально разрешенной скорости «нельзя принять без согласия общества» и уточнил, что перед властями города этот вопрос будет ставиться отдельно.