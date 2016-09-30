С 8 октября в Москве запустят движение общественного транспорта по шести новым выделенным полосам. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Речь идет об участке Кремлёвского кольца (маршрут от Лубянской до Боровицкой площади), двух сквозных проездах на Садовом кольце, Таганской улице, Воздвиженке и участке Малой Дмитровки до Страстного бульвара. Выделенку проведут по крайней левой стороне дороги. При этом автобусы и троллейбусы будут идти навстречу автомобилям. А в обратном направлении транспорт будет двигаться в общем потоке. С Боровицкой площади выделенная полоса будет идти через Большой Каменный и Малый Каменный мосты.

В Центре организации дорожного движения пояснили, что встречная выделенная полоса на Кремлёвском кольце позволит сократить время пассажиров в пути до 45 минут — раньше транспорту приходилось делать круг около Кремля. Курсирующие здесь автобусы и троллейбусы смогут перевозить на 30–50 % пассажиров больше.