В центре Москвы 1 октября проходит праздник столичного тролллейбуса — программа началась с пробега ретро-троллейбусов, а затем продолжилась выставкой ретротехники. Фотографиями с мест событий поделились пользователи социальных сетей.

Парад ретро-троллейбусов в Москве #ретро #троллейбус #парад #москва #москвасити Фото опубликовано Sergey Vedyashkin (@vss0987) Окт 1 2016 в 2:15 PDT

Колонна движется на Фрунзенскую набережную #мосгортранс #instatroll #mosgortrans #троллейбус #ретро #mos_trans Фото опубликовано Московский транспорт (@mos_trans) Окт 1 2016 в 1:18 PDT

#москва #троллейбус #ятб1 #парад Фото опубликовано Grigoriy Egorov (@krisha0703) Сен 30 2016 в 11:32 PDT

Старт был назначен на 11:15 от улицы Дениса Давыдова, где расположен филиал «Центральный» Мосгортранса — бывший Филёвский автобусно-троллейбусный парк. Колонна троллейбусов проехала по Кутузовскому проспекту, Смоленскому и Зубовскому бульварам, Новолужнецкому проезду, Комсомольскому проспекту и остановилась на Фрунзенской набережной.

Здесь с 12:00 до 15:00 посетители смогут посмотреть на ретротехнику и сфотографироваться с ней. На мероприятии соберут более 20 экспонатов разных времен. Также для гостей подготовили развлекательную программу, конкурсы, призы и сувениры.