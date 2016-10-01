В центре Москвы 1 октября проходит праздник столичного тролллейбуса — программа началась с пробега ретро-троллейбусов, а затем продолжилась выставкой ретротехники. Фотографиями с мест событий поделились пользователи социальных сетей.

Парад ретротроллейбусов начинается! Колонна проедет от Парка Победы до Фрунзенской набережной) #праздниктроллейбуса #праздниктроллейбуса2016 #праздник #парадтроллейбусов #парадтроллейбусов2016 #ретро #ретротроллейбус #московскийтроллейбус #троллейбус #троллейбус2016 #мосгортранс #транспорт #московскийтранспорт #история #москва #ялюблюмоскву #retro #trolleybus #history #mosgortrans #festival #trolleybusparade #moscowtrolleybus #moscowtransport

Фото опубликовано ГУП «Мосгортранс» (@mosgortrans)

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Фото опубликовано Grigoriy Egorov (@krisha0703)

Старт был назначен на 11:15 от улицы Дениса Давыдова, где расположен филиал «Центральный» Мосгортранса — бывший Филёвский автобусно-троллейбусный парк. Колонна троллейбусов проехала по Кутузовскому проспекту, Смоленскому и Зубовскому бульварам, Новолужнецкому проезду, Комсомольскому проспекту и остановилась на Фрунзенской набережной.

Здесь с 12:00 до 15:00 посетители смогут посмотреть на ретротехнику и сфотографироваться с ней. На мероприятии соберут более 20 экспонатов разных времен. Также для гостей подготовили развлекательную программу, конкурсы, призы и сувениры.