Парад ретро-троллейбусов в центре Москвы
В центре Москвы 1 октября проходит праздник столичного тролллейбуса — программа началась с пробега ретро-троллейбусов, а затем продолжилась выставкой ретротехники. Фотографиями с мест событий поделились пользователи социальных сетей.
Старт был назначен на 11:15 от улицы Дениса Давыдова, где расположен филиал «Центральный» Мосгортранса — бывший Филёвский автобусно-троллейбусный парк. Колонна троллейбусов проехала по Кутузовскому проспекту, Смоленскому и Зубовскому бульварам, Новолужнецкому проезду, Комсомольскому проспекту и остановилась на Фрунзенской набережной.
Здесь с 12:00 до 15:00 посетители смогут посмотреть на ретротехнику и сфотографироваться с ней. На мероприятии соберут более 20 экспонатов разных времен. Также для гостей подготовили развлекательную программу, конкурсы, призы и сувениры.
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