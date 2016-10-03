Три человека стали жертвами ДТП на Зеленом проспекте на востоке Москвы, где автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

«Три человека погибли в результате этого ДТП. Двое скончались на месте, третий умер в машине скорой помощи», — рассказали в пресс-службе.

Авария произошла вечером в воскресенье, 2 октября. Автомобиль Hyundai Solaris врезался в бордюр, после чего выехал на остановку общественного транспорта и сбил людей. Автомобиль принадлежал одному из городских сервисов каршеринга. За рулем находился клиент службы. Его направили на медицинское освидетельствование.