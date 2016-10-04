В Москве с 8 октября заработает новая маршрутная сеть «Магистраль». Об этом сообщает ТАСС.

«Впервые с начала 1990-х годов наземный транспорт вернется на участки Большой Никитской и Садовнической улиц, которые более 20 лет не обслуживались пассажирским транспортом. В центре города впервые появится стабильная сеть наземного транспорта», — рассказала замруководителя столичного департамента транспорта Алина Бисембаева.

Она уточнила, что число маршрутов в пределах Садового кольца не изменится — на маршруты ЦАО ежедневно будут выходить более 370 автобусов, троллейбусов и трамваев. При этом средний интервал движения на центральных маршрутах будет сокращен более чем в два раза. Если сейчас в центре Москвы транспорт необходимо ждать в среднем 16 минут, то с началом работы новой «магистрали» и выделенных полос время ожидания не будет превышать пяти-восьми минут, заверила Бисембаева.

Первая группа магистральных маршрутов получит обозначение «М» перед цифрой номера. Они будут курсировать в течение дня с интервалами пять-десять минут.

Вторая группа маршрутов — «районные» маршруты. Средний интервал для них составляет от 10 до 15 минут. Количество этих маршрутов сократят с 20 до 13.

Третья группа — «социальные» маршруты. Ее создают в соответствии с запросами префектур и социальных групп населения. Количество таких маршрутов увеличено с шести до семи, рассказала замруководителя Дептранса.

Ранее сообщалось, что с 8 октября запустят движение общественного транспорта по шести новым выделенным полосам: по участку Кремлевского кольца, двум сквозным проездам на Садовом кольце, Таганской улице, Воздвиженке и по Малой Дмитровке до Страстного бульвара.