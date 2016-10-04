В программе строительства Северо-Западной хорды Москвы на 2017 год запланировано создание дублера Можайского шоссе и Мичуринского проспекта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».

«Строительство Северо-Западной хорды находится в завершающей стадии, осталось несколько сложных участков. В следующем году будет полностью завершена работа по строительству связки между Мосфильмовской улицей и улицей Генерала Дорохова», — заявил Собянин, отметив, что это позволит создать «полноценный дублер» Можайского шоссе и Мичуринского проспекта с выходом на Московскую кольцевую автомобильную дорогу.

Также мэр города напомнил, что в сентябре власти Москвы открыли несколько «ключевых участков магистрали», а именно винчестерный тоннель на улице Народного ополчения и эстакаду на Рябиновой улице.

Ранее сообщалось, что проезд по Северо-Западной хорде Москвы, работы на которой планируют полностью завершить в 2018 году, будет платным. Северо-Западная хорда протяженностью 29 километров пройдет от Сколковского шоссе до Ярославского шоссе и обеспечит связь между районами севера и юга Москвы, минуя центральную часть города.