Столичный департамент культурного наследия включил станцию Московского центрального кольца «Воробьевы горы» в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«После вмешательства межрегиональной транспортной прокуратуры и внесения прокурором представления железнодорожная станция „Воробьевы горы“ включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия», — рассказали в ведомстве, добавив, что попавший в реестр объект включает в себя пассажирское здание станции, платформу и фонарный столб.

Также в пресс-службе отметили, что в настоящее время осуществляется государственный надзор и обеспечивается охрана этого культурного объекта.