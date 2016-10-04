Президиум Российского союза автостраховщиков принял принципиальное решение доводить до Верховного суда все разбирательства по поводу выплат ОСАГО. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Раньше страховые компании предпочитали платить компенсацию по решению суда первой инстанции, чтобы не множить судебные издержки, так как предполагали, что автоюристы все равно выиграют дело. Теперь же они собираются проводить рассмотрение дел в суде по ОСАГО через все инстанции, включая апелляцию, кассацию и Верховный суд, и вести отдельную отчетность по таким делам. Таким образом они планируют доказать Центробанку, что автоюристы злоупотребляют своим положением на рынке, а некоторые судьи принимают однотипные скоростные решения на крупные суммы.

Сами юристы признают, что решение РСА снизит привлекательность их бизнеса, так как нагрузка на них увеличится, а оплата — нет. Они получают деньги за результат, а не за потраченное на процесс время. Одновременно с этим они не сомневаются, что в большинстве случаев первоначальное решение суда останется в силе и после рассмотрения дела в последней инстанции. По статистике судебного департамента при Верховном суде, в 2015 году апелляция меняла решение суда по выплате компенсации по ОСАГО только в 16 % случаев — по 4,8 тысячи исков из 29 тысяч рассмотренных. В целом до апелляции в 2015 году дошли лишь 8 % дел.