Утром в среду, 5 октября, на Таганско-Краснопресненской линии московского метро произошел сбой в движении поездов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Поезда двигаются с увеличенными интервалами. Из-за этого на южной части ветки пассажиры не могут войти в вагоны, поскольку те переполнены. В частности, скопления людей наблюдаются на платформах станций «Выхино», «Рязанский проспект», «Кузьминки» и «Текстильщики».​ По данным The Village, проблемы наблюдаются и в обратном конце ветки — например, на станциях «Тушинская» и «Щукинская».

По какой причине произошел сбой, дежурные на станциях не объясняют. Пресс-служба Московского метрополитена и инфоцентр Дептранса также не смогли прокомментировать ситуацию по запросу The VIllage. Одновременно с этим в официальном микроблоге Московского метро сообщили, что никаких проблем на фиолетовой ветке метро не наблюдается с 08:30. Фото и видео из соцсетей свидетельствуют об обратном.