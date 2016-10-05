Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России предложил Госавтоинспекции скорректировать правила дорожного движения, чтобы снизить загруженность дорог. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Эксперты считают, что для решения проблемы пробок необходимо оснастить все перекрестки камерами автоматической фиксации нарушений и уточнить некоторые понятия, использующиеся при оценке действий водителя.

В частности, сейчас Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф в 800 рублей за пересечение стоп-линии на перекрестке при запрещающем сигнале светофора. При этом нигде не уточняется, что именно считать пересечением — наезд на линию колесом или другое действие. Властям предлагают добавить в ПДД примечание, что нарушение наступает, когда стоп-линию пересекает «крайняя точка контура передней выступающей части транспортного средства», то есть бампер машины.

Также эксперты считают, что из правил нужно исключить понятие «затора», которое никак не описано и используется только для назначения штрафов в тысячу рублей за «выезд на перекресток или пересечение проезжей части в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения в поперечном направлении». По мнению представителей института, логичнее обратиться к опыту Лондона и ввести новый вид сетчатой разметки желтого цвета, которая будет обозначать территорию перекрестка, на которую можно въехать, только если позади нет «хвоста». Это также будет фиксироваться камерами.

В ГИБДД эти предложения пока официально не прокомментировали. В Госдуме в целом одобрили инициативу по уточнению КоАП, а в Общероссийском народном фронте предложили дополнительно установить границы перекрестка, чтобы их можно было увидеть зимой.