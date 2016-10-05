Обновлено: добавлено пояснение по поводу рейса в аэропорт Домодедово.

Российский авиаперевозчик Ural Airlines с 31 октября намерен открыть пять новых маршрутов из аэропорта Жуковский. Об этом сообщается на сайте Routesonline.

Один из маршрутов Ural Airlines будет осуществлять в соседний аэропорт Домодедово. Туда планируется летать раз в неделю. Остальные четыре направления: Астана, Душанбе, Худжанд и Ош.

Подробности не сообщаются. Оперативный комментарий The Village в авиакомпании не смогли предоставить.

Жуковский открылся 30 мая 2016 года и стал четвертым международным аэропортом Московского авиаузла. О готовности летать из Жуковского сразу сообщили казахская авиакомпания Scat и киргизская Air Kyrgyzstan, а из российских авиаперевозчиков — «Авиастар-Ту» и «Скай Гейтс Эйрлайнс». Позже о готовности организовать международные рейсы из нового аэропорта заявили авиакомпании «ВИМ-авиа», «Уральские авиалинии» и «Ямал».

UPD (13:55): Авиакомпания Ural Airlines предоставила The Village комментарий по поводу рейса в соседний аэропорт Домодедово.

«Рейс из аэропорта Домодедово в аэропорт Жуковский — технический рейс, перегонка воздушного судна из одного аэропорта в другой. Рейс будет выполняться без пассажиров», — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.