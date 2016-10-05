8 октября в Москве запустят новую маршрутную сеть наземного транспорта «Магистраль», ориентированную на центральные районы города. The Village разбирается, зачем в ЦАО переименовали автобусы и как теперь доехать, например, от Рижского вокзала до Лубянки напрямую.

Зачем нужна «Магистраль»?

Правительство Москвы заявляет, что с запуском «Магистрали» наземный транспорт в центре города будет ходить в два раза чаще, городской автопарк пополнят 103 автобуса, а в ЦАО появится 24 новые остановки и шесть выделенных полос. Таким образом, через центр будут курсировать 370 автобусов, троллейбусов и трамваев, а их пассажиропоток должен увеличиться на 43 %. «Магистраль», по замыслу мэрии, поможет москвичам строить свои маршруты через центр города только с помощью наземного транспорта. Стоит отметить, что нововведения не коснутся спальных районов Москвы, а также маршрута «Б».

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Что изменится?

Все маршруты наземного транспорта в центре разделили на четыре категории: магистральные, районные, социальные и ночные. Главным отличием новой системы станут магистральные маршруты, образованные на базе старых направлений. Их траекторию скорректировали так, что автобусы смогут преодолевать те же расстояния за меньшее время. Эти маршруты станут самыми длинными и соединят несколько районов — например, территории станций метро «Полежаевская» и «Нагатинская» — через центр города. Интервал в движении магистральных маршрутов самый незначительный — от пяти до десяти минут, а в их номерах присутствует буква «М».

Районные — более короткие маршруты, на которых можно доехать от конкретного района до ЦАО. К примеру — от Алексеевского до Трубной площади. Такие автобусы ходят с интервалом от 10 до 15 минут. Социальные маршруты будут ходить реже — раз в полчаса. На них горожане смогут добраться, например, до МФЦ, поликлиник и паспортных столов. Ночные маршруты объединят общим пересадочным узлом, расположенным рядом со станцией метро «Китай-город». Интервалы их движения останутся прежними — два раза в час.

Также в центре «выпрямили» несколько популярных маршрутов. Например, в районе Долгоруковской и Баррикадной улиц организовали сквозное движение общественного транспорта, благодаря которому автобусы смогут не выезжать на Садовое кольцо — за счет этого время маршрута сократилось на 10–15 минут.

А автобус № 6, который раньше в одну сторону ехал по Воздвиженке, а обратно — по Гоголевскому бульвару, теперь будет курсировать только по Гоголевскому и получит название «М6». Чтобы горожане успели привыкнуть к изменениям, ближайшие несколько месяцев на автобусах будут висеть таблички как со старыми, так и с новыми номерами.

Какие новые маршруты появятся?

Среди новых маршрутов — автобус «А», который будет идти от площади трех вокзалов до Лужников через западную часть Бульварного кольца. Появится и автобус «М1», который соединит Ленинский и Ленинградский проспекты через Тверскую и парк Горького. Также можно будет доехать от Рижского вокзала до Лубянки напрямую на новом автобусе № 38. А магистральный маршрут «М6» пройдет от Нагатинского района до «Полежаевской» по Большой Никитской, на которой недавно восстановили транспортное движение.

Андрей Кармацкий

основатель картографической компании Urbica Design:

При департаменте транспорта создали рабочую группу из сотрудников мэрии и транспортных организаций, включая нашу компанию Urbica Design, а также из зарубежных экспертов. Члены группы проанализировали большие объемы информации, на основе этих данных выявили неэффективные маршруты и разработали новую транспортную сеть. Затем эксперты оценили, насколько новая схема эффективнее существующей. Например, рассчитывалось, как далеко можно добраться за полчаса на общественном транспорте на старых маршрутах и пользуясь сетью «Магистраль».

Создавая новые маршруты, мы ориентировались на данные о пассажиропотоках, учитывали маршруты пересадок с наземного транспорта на метро, статистику метрополитена, средние скорости движения общественного транспорта по данным датчиков ГЛОНАСС и другую информацию.

По сути, мы возвращаем наземный транспорт в центр города. И за счет открытия новых выделенных полос, в частности на Кремлевском кольце, стало возможным оптимизировать маршруты так, чтобы они стали удобными для пассажиров.

Пресс-служба департамента транспорта Москвы:

Москве необходим качественный и удобный наземный транспорт. Вместо разрозненных и устаревших маршрутов москвичи получат магистральный транспорт, курсирующий в течение дня с интервалами в пять-десять минут, который свяжет наиболее удобными траекториями самые востребованные в городе точки притяжения.

Мы ожидаем, что в ближайшие два года пассажиропоток наземного транспорта в центре города вырастет в два-три раза и достигнет одного миллиона человек в день. Это станет возможным благодаря новому подходу к планированию сети.

Магистральные маршруты, курсирующие в течение дня с интервалами в пять-десять минут, получат обозначение «М» перед номером. Мы внесли изменения в нумерацию маршрутов для удобства москвичей. Стоящая перед номером литера «М» укажет пассажирам, что этот маршрут не нужно ждать: он ходит с минимальными интервалами в течение всего дня. Средний интервал движения на центральных маршрутах будет сокращен более чем в два раза. Если сейчас в центре Москвы транспорт необходимо ждать в среднем 16 минут, то после ввода «Магистрали» и новых выделенных полос время ожидания составит пять-восемь минут.

Обложка: ГУП Мосгортранс