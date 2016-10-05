В воскресенье, 9 октября, в связи с ремонтом путей в течение всего дня будет закрыт центральный участок Замоскворецкой линии московского метро между станциями «Белорусская» и «Новокузнецкая». Об этом The Village сообщили в пресс-службе столичной подземки.

В этот день для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции «Маяковская», «Тверская» и «Театральная». Движение поездов по Замоскворецкой линии будет осуществляться только на участках «Речной вокзал» — «Белорусская» и «Новокузнецкая» — «Алма-Атинская». Станции «Белорусская» и «Новокузнецкая» будут работать как временно конечные: «Белорусская» с пересадкой на одноименную станцию Кольцевой линии, «Новокузнецкая» — с пересадками на станции «Третьяковская» Калужско-Рижской и Калининской линий.

Закрытые станции возобновят свою работу в 05:30 утра в понедельник, 10 октября.