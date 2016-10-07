Тестовый период работы системы «Платон» заканчивается, поэтому необходимо вернуться к полному тарифу для большегрузных машин за проезд по федеральным трассам. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов, передает «Интерфакс».

«Я думаю, что это решение может быть принято, должно обсуждаться уже сейчас, на рубеже 2016 и 2017 годов», — сказал Соколов, отметив, что в начале года «было принято решение продлить тестовый режим работы этой системы — 1,5 рубля на некий период, чтобы убедиться, что система работает нормально». В том, что система функционирует правильно, по словам министра, власти уже убедились.

Соколов также рассказал, что в федеральный дорожный фонд поступило уже больше 14 миллиардов рублей, а пользуются системой почти 700 тысяч пользователей. По этой причине, уверен глава Минтранса, тестовый период должен завершиться.

Полный тариф, о котором шла речь при запуске проекта, составляет 3,06 рубля за километр.

Система «Платон» используется для взимания платы за проезд по федеральным трассам машин весом более 12 тонн. Она работает в России с 15 ноября 2015 года. Дальнобойщики выступали категорически против введения этой системы и проводили акции протеста по всей России, однако мнение властей по этому вопросу не изменилось.